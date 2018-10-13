الكاف: افتتاح فعاليات الصالون الدولي للسياحة البديلة

افتتحت، اليوم الجمعة، بمركز المعارض بالكاف، فعاليات الدورة الثانية للصالون الدولي للسياحة البديلة والذي يمثل فرصة للتعريف بالمخزون المادي واللامادي للسياحة البديلة بجهة الكاف وما تزخر به من امكانيات لتوفير منتوج سياحي متنوع، بحسب منظم الصالون محي الدين الجزيري.





وأضاف الجزيري، في تصريح لمراسل (وات) بالجهة، أن الصالون سيتواصل الى غاية الاحد 14 أكتوبر الجاري، ويلتئم بحضور اطراف من الجزائر، إلى جانب مشاركة 6 وزارات، فضلا عن تضمنه عدة فضاءات وأجنحة تمثل في جانب كبير منها المنتوج السياحي والاقتصادي المتوفر بالكاف والجهات المجاورة في مجال السياحة الايكولوجية والثقافية والمنجمية.





وأوضح عدد من بعض المشاركين في الصالون، في تصريحات متطابقة لمراسل (وات)، ان مشاركتهم تهدف الى التعريف بمنتوجاتهم السياحية وبالمخزون الاثري والثقافي اللامادي الذي من شانه ان يجعل من جهة الكاف وجهة سياحية قابلة للاستجابة لطلبات الزائرين بفضل جبالها واثارها ومواقعها الطبيعية والتاريخية التي تمثل ابرز خصائصها المتدخلة في المجال السياحي البديل.