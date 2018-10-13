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وزير الصحة وممثل منظمة الصحة العالمية يؤكدات ضرورة توفير الآليات الكفيلة بمزيد دعم ولاية نابل

السبت 13/أكتوبر/2018 - 02:36 ص
وزير الصحة وممثل منظمة الصحة العالمية يؤكدات ضرورة توفير الآليات الكفيلة بمزيد دعم ولاية نابل
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محمد وليد الجموسي
 
أكد كل من وزير الصحة عماد الحمامي وممثل منظمة الصحة العالمية إيف سوتيران، خلال لقاء جمعهما، أمس الجمعة، بمقر الوزارة بتونس العاصمة، على ضرورة توفير الآليات الكفيلة بمزيد دعم ولاية نابل وتحسين سبل الوقاية من الأمراض الوبائية، خاصة بعد الفيضانات التي شهدتها الجهة يوم 22 سبتمبر الماضي وتسببت في خسائر بشرية وألحقت أضرارا جسيمة بالوضع البيئي والاقتصادي والبنية التحتية.

وتم خلال اللقاء الذي يتنزل في إطار الاعداد للجنة الإقليمية لمنظمة الصحة العالمية شرق المتوسط التي ستنعقد في الخرطوم من 15 إلى 17 أكتوبر 2018، عرض أهمية الدراسة التي ستقوم بها منظمة الصحة العالمية حول سوق الشغل المفتوحة أمام كفاءات القطاع الصحي.

ويشار إلى أن وزراء الصحة وممثلين رفيعى المستوى عن البلدان والأقاليم الـ22 بإقليم منظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط يشاركون في الدورة الـ65 للجنة الإقليمية لشرق المتوسط التي تستضيفها العاصمة السودانية الخرطوم الأسبوع المقبل فى الفترة من 15 إلى 18 أكتوبر الجارى، بالإضافة إلى الشركاء ومنظمات المجتمع المدنى.

وتعد اللجنة الإقليمية، إحدى هيئات منظمة الصحة العالمية المعنية بصنع القرار على المستوى الإقليمى، وتنعقد مرة واحدة فى العام لمناقشة السياسات، والأنشطة، والخطط المالية الإقليمية والمصادقة عليها.  
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