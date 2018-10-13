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عمود مائي بسواحل جربة يقلب زورقا صغيرا دون ان يحدث اضرارا

السبت 13/أكتوبر/2018 - 02:34 ص
عمود مائي بسواحل جربة يقلب زورقا صغيرا دون ان يحدث اضرارا
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محمد وليد الجموسي
 
شاهد عدد من سكان منطقة جربة اجيم بجزيرة جربة وعدد من البحَّارة، أمس الجمعة، حركة دائرية في البحر دامت نحو عشرة دقائق وتداولها الجميع على أنها إعصار قلب معه زورق صيد بحري صغير وقد تم التدخل لإنقاذ البحارة الذين كانوا على متنه دون أن تلحقهم أضرار.

وعلميّا فان هذه الظاهرة ليست بإعصار، وفق خبراء المعهد الوطني للرصد الجوي، وإنما هي تسمى بالعمود المائي trombe marine. وأوضح المهندس الأول بالمعهد الوطني للرصد الجوي ،الياس عثمان ، أن هذه الظاهرة عبارة عن عمود من الهواء مختلط مع المياه على شكل كتلة سحابية عمودية فوق البحر وعادة ما ترافق السحب الرعدية الركامّية ومن خلالها تتم عملية سحب مياه البحر المختلطة ببخار الماء إلى أعلى.

وبين عثمان أن هذه الظاهرة تحدث عندما تكون حرارة سطح البحر دافئة ونتيجة وجود فوارق في الحرارة والضغط بين سطح الماء وقاعدة السحاب أين يتشكل وبحركة دائرية عمود من الهواء مختلط مع المياه بالتناوب على شكل كتلة سحابية عمودية دوّامة فوق سطح البحر أو حتى اليابسة.

وقد رصد هذه الظاهرة أعوان بطاحات جزيرة جربة الذين واصلوا العمل وتواصلت مع ذلك حركة سير البطاحات وتأمين نقل المسافرين سواء الوافدين على جربة أو مغادريها. وأوضح الأعوان أن هذا العمود المائي وقع على بعد نحو ميل من مسار البطاحات ولم تكن له تاثيرات على الحركة البحرية للبطاحات.  
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