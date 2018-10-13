عملية بيضاء لاحباط هجوم مسلح ومحاولة فرار لسجناء من السجن المدني بالمرناقية

نظمت الادارة العامة للسجون والإصلاح،أمس الجمعة، عملية بيضاء محاكاة لسيناريو هجوم خارجي مسلح وعملية صده واحباط محاولة فرار سجناء بالسجن المدني بالمرناقية من ولاية منوبة، وذلك بمشاركة الادارة العامة للأمن الوطني والديوان الوطني للحماية المدنية.





وتم اخضاع الأعوان إلى سيناريو عملية إرهابية تنطلق من داخل الغرف السجنية باشعال حشايا وتصاعد الدخان ثم حجز أعوان السجون ومحاولة الفرار من قبل سجناء لتتلقى عناصر ارهابية الاشارة وتشن هجوما يتم السيطرة عليه بالسرعة والنجاعة المطلوبين، وذلك بحضور المدير العام للسجون والاصلاح إلياس زلاق واطارات وزارة الداخلية .





وتأتي العملية، حسب ما صرح به المستشار العام والناطق الرسمي للادارة العامة للسجون والاصلاح، سفيان مزغيش، في إطار التوقي من كل المخاطر والتهديدات المحتملة و التصدي لأي هجوم خارجي ومواصلة للتدريبات وعملية التأهيل التي باشرتها في هذا الصدد الإدارة العامة للسجون والإصلاح لفائدة جميع الوحدات السجنية في مواجهة أحداث العنف والشغب والتهديدات الإرهابية.





وأضاف مزغيش أن هذه العملية التي تأتي في ظل تواتر التهديدات الإرهابية على سجن المرناقية تهدف أيضا إلى تقييم مدى جاهزية واستعدادات أعوان سلك السجون والإصلاح والوقوف على مدى فاعلية ونجاح التنسيق مع مختلف الوحدات الأمنية من أمن وحرس وطنيين وحماية مدنية فضلا على تقييم جاهزية آليات الدفاع والأسلحة وأجهزة الاتصال التي تسهل عملية التنسيق بين جميع الأطراف المتدخلة.





واعتبر مزغيش أن العملية التطبيقية التي نظمت بالسجن المدني بمنوبة والذي يعدّ أكبر الوحدات السجنية بتونس ويضم 221 غرفة سجينة بطاقة استيعاب تقدر بـ 5400 سجين وتمتد مساحته على 100 هكتار، " تعتبر من أكبر العمليات البيضاء التي تم تنظيمها لتأمين الوحدات السجنية من المخاطر ولاختبار جاهزية واستعداد الجانب العملياتي لأعوان السجون انطلاقا من التفاوض والتوفيق بين الجانب الأمني وتأمين سلامة الوحدات والجانب الحقوقي والبعد الانساني والمحافظة على سلامة المودعين عبر الاسعاف والعلاج للمصابين"، وفق تعبيره.





وشاركت في العملية جميع الوحدات السجنية وساهمت فيها الادارة العامة للعمليات بوزارة الداخلية والإدارة العامة للأمن الوطني والديوان الوطني للحماية المدنية وإدارة المرور للحرس الوطني والفوج الوطني لمجابهة الارهاب والفوج الوطني لطلائع الشرطة ومنطقتي الأمن الوطني بمنوبة وطبربة ومنطقة الحرس الوطني بطبربة والادارة الجهوية للحماية المدنية بمنوبة وفوج 71 اشارة للجيش الوطني.