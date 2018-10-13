توزر: مياه الامطار تغمر بعض المنازل في مدينة نفطة عشية الجمعة

غمرت مياه الأمطار التي تهاطلت، عشية الجمعة، بكميات هامة على مدينة نفطة من ولاية توزر وفاقت 56 مم في أقل من ساعة، بعض المنازل، دون تسجيل أضرار مادية أو بشرية.





وبين معتمد نفطة سامي نصيب في تصريح ل/وات/ مساء الجمعة، أن مختلف المصالح الفنية من بلدية وتجهيز وحماية مدنية تدخلت في الإبان لشفط المياه التي غمرت المنازل مؤكدا عدم تسجيل خسائر فادحة في البنية التحتية باستثناء بعض الحفر في الطرقات الفرعية.





وأضاف أن الامطار تسببت في سقوط جزئي لعمود كهرباء ما اضطر الجهات المعنية إلى قطع التيار الكهربائي عن مدينة نفطة لحوالي ساعة من الزمن لإزالة العمود وابعاده عن الطريق حتى لا يتسبب في اضرار، وتم في الأثناء تزويد المستشفى المحلي بصفة استثنائية بالتيار الكهربائي لتأمين عمله بصفة طبيعية من خلال توفير مولد كهربائي خاص به.