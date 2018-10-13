الباخرة " أوليس" تبحر في اتجاه أحد الموانئ التونسية

أبحرت سفينة الدحرجة "أوليس"،التابعة للشركة التونسية للملاحة التي تصادمت صباح الأحد الماضي مع ناقلة الحاويات القبرصية " سي أل أس فرجينيا"، على بعد 28 ميل بحري عن جزيرة كورسيكا بالمياه الخاضعة للسلطات الفرنسية، في اتجاه أحد الموانئ التونسية بعد الحصول على شهادة إمكانية الإبحار من هيكل الإشهاد، حسب ما أفادت به السلطات البحرية الفرنسية للبحر الأبيض المتوسط في بلاغ أصدرته مساء الجمعة.





وبخصوص ناقلة الحاويات القبرصية "سي اس ال فيرجينيا"، لايزال حولها، حسب البلاغ، حاجز للحد من التلوث جراء تسرب كميات اضافية من النفط بسبب التصادم مع الباخرى " أوليس".





وأوضح البلاغ أن مصالح الدولة الفرنسية تقوم باحتساب تكاليف عملية الحد من التلوث لمطالبة مالكي هذه السفن بالتعويضات الملائمة."





وتم فصل سفينة الدحرجة التونسية "اوليس"، عن ناقلة الحاويات القبرصية "سي اس ال فيرجينيا"، حوالي الساعة التاسعة والنصف من مساء أمس الخميس( توقيت فرنسا)، ووقع التثبت من سلامة حالة السفينة "أوليس" بعد المعاينة وتاكدت قدرتها على الابحار، وفق ما أكده نائب أميرال الاسطول ،شارل هنري دو شي، ممثل السلط البحرية المتوسطية خلال ندوة صحفية عقدها بتولون (فرنسا) .





وحول ملابسات تصادم السفينتين، قال نائب الأميرال "ما حدث هو أمر غير عادي" مذكرا بان "اوليس" تلقت قبل 40 دقيقة من الحادث، نداء روتيني واستجابت له وكانت حينها على بعد نحو 20 كيلومترا من مكان الحادث. واضاف أن "التحقيق سيبيّن بالتدقيق ما حدث".





وبالنسبة لأفراد الطاقم الموجود على متن "أوليس"، أشار إلى أن 39 منهم ما زالوا على متن السفينة في حين غادرها 6 منهم.





يذكر ان حادث اصطدام سفينة الدحرجة التونسية "اوليس" في رحلتها بين ميناء جنوة ورادس مع ناقلة الحاويات القبرصية "سي اس ال فيرجينيا" ،جدّ يوم الاحد 7 اكتوبر الجاري على الساعة 6 و30 دق على بعد 28 ميل بحري عن جزيرة كورسيكا بالمياه الخاضعة للسلطات الفرنسية.