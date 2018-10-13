سقوط 4 هاربين من أحكام جنائية في قبضة أمن الإسماعيلية



كان اللواء محمد علي حسين مدير أمن الإسماعيلية تلقي إخطارًا من العميد عصام عطوان مدير المباحث الجنائية يفيد بضبط المتهمين؛ "محمد.أ.س" 30 عامًا، عامل، مقيم الكيلو 2 بدائرة مركز ابوصوير، هارب بتهمة "مخدرات" المقضى فيها بالحبس 3 سنوات، و"حمد.س" 33 عامًا، عاطل، مقيم بحي السلام بدائرة قسم ثان جنايات قسم ثان، الإسماعيلية تهمة "مخدرات" المقضى فيها بالحبس 3 سنوات.



وضبط "عمرو.ع" 25 عامًا، عامل، ومقيم بالمستقبل بدائرة مركز أبو صوير، هارب من حكم "استعراض قوة"، المحكوم فيها بالحبس 5 سنوات، و"محمد.ط" 27 عامًا، عامل، ومقيم بالشيخ زايد بدائرة قسم ثالث بتهمة "مخدرات" المحكوم فيها بالحبس 3 سنوات، وتم التحفظ على المتهمين، وجارِ اتخاذ الإجراءات القانونية.



تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسماعيلية بالاشتراك مع ضباط مباحث مراكز وأقسام الشرطة بالمحافظة من إلقاء القبض علي 4 هاربين من أحام جنائية بتهم مخدرات، واستعمال قوة.