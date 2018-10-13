عاجل.. وزير الدفاع البرتغالي يقدم استقالته

قدم وزير الدفاع البرتغالي، خوسيه ازيريدو لوبيز، استقالته وسط تفاقم التداعيات المتلاحقة سياسيًا وقانونيًا حول سرقة أسلحة من المستودع الوطنى العام الماضى.





وأوضحت شبكة "ABC نيوز" الأمريكية، اليوم، بأن استقالة لوبيز تأتي بعد أيام من اعتراف مسؤول بارز بتلقيه معلومات سرية باليد من المحققين حول القضية المذكورة، وهو ما نفاه لوبيز لاحقاً، وأوضحت الشبكة أن استقالة وزير الدفاع البرتغالى تُعد الأخيرة فى حملة اعتقالات عسكرية واتهامات وتسريبات مختلفة تتعلق بالقضية المذكورة.



