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عاجل.. وزير الدفاع البرتغالي يقدم استقالته

السبت 13/أكتوبر/2018 - 12:47 ص
عاجل.. وزير الدفاع البرتغالي يقدم استقالته
الجيش البرتغالي
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قدم وزير الدفاع البرتغالي، خوسيه ازيريدو لوبيز، استقالته وسط تفاقم التداعيات المتلاحقة سياسيًا وقانونيًا حول سرقة أسلحة من المستودع الوطنى العام الماضى.

وأوضحت شبكة "ABC نيوز" الأمريكية، اليوم، بأن استقالة لوبيز تأتي بعد أيام من اعتراف مسؤول بارز بتلقيه معلومات سرية باليد من المحققين حول القضية المذكورة، وهو ما نفاه لوبيز لاحقاً، وأوضحت الشبكة أن استقالة وزير الدفاع البرتغالى تُعد الأخيرة فى حملة اعتقالات عسكرية واتهامات وتسريبات مختلفة تتعلق بالقضية المذكورة.

ونشرت وسائل الإعلام البرتغالية الرسمية نبأ استقالة لوبيز الذى أشار فيه إلى أنه لا يريد أن يُساء إلى القوات المسلحة جراء هذه الاتهامات.
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