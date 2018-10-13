لوكاكو: تمنيت لو كنت سجلت هدف الفوز لليونايتد أمام نيوكاسل وليس سانشيز

تمنى روميلو لوكاكو، مهاجم نادي مانشستر يونايتد، لو كان هو من سجل هدف الفوز لفريقه في مرمى نيوكاسل يونايتد بالجولة الثامنة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وقال لوكاكو، في تصريحات صحفية: "تمنيت لو كنت صاحب هدف الفوز على نيوكاسل، ولكن أليكسيس سانشيز استحق ذلك لأنه يعمل بجهد كبير للغاية".

وتابع حديثه: "‏سانشيز أحد أكثر اللاعبين الذين يعملون بإحترافية، أن يسجل هدف الفوز فهو يستحق ذلك وأنا سعيد من أجله".

جدير بالذكر أن مانشستر يونايتد قد حوّل تأخره بهدفين في الشوط الأول أمام نيوكاسل إلى فوز بثلاثية حيث سجل سانشيز الهدف الثالث في اللحظات الأخيرة ليهدي الشياطين ثلاث نقاط غالية.