ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

لوكاكو: تمنيت لو كنت سجلت هدف الفوز لليونايتد أمام نيوكاسل وليس سانشيز

السبت 13/أكتوبر/2018 - 12:57 ص
لوكاكو: تمنيت لو كنت سجلت هدف الفوز لليونايتد أمام نيوكاسل وليس سانشيز
سانشيز ولوكاكو
طباعة
منى العوضي
 

 

تمنى روميلو لوكاكو، مهاجم نادي مانشستر يونايتد، لو كان هو من سجل هدف الفوز لفريقه في مرمى نيوكاسل يونايتد بالجولة الثامنة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

 

وقال لوكاكو، في تصريحات صحفية: "تمنيت لو كنت صاحب هدف الفوز على نيوكاسل، ولكن أليكسيس سانشيز استحق ذلك لأنه يعمل بجهد كبير للغاية".

 

وتابع حديثه: "‏سانشيز أحد أكثر اللاعبين الذين يعملون بإحترافية، أن يسجل هدف الفوز فهو يستحق ذلك وأنا سعيد من أجله".

 

جدير بالذكر أن مانشستر يونايتد قد حوّل تأخره بهدفين في الشوط الأول أمام نيوكاسل إلى فوز بثلاثية حيث سجل سانشيز الهدف الثالث في اللحظات الأخيرة ليهدي الشياطين ثلاث نقاط غالية.

 

المزيد عن: لوكاكو سانشيز رياضة الاخبار الرياضية اخبار الرياضة
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
توقع نتيجة مباراة مصر وسوازيلاند بالتصفيات الإفريقية ؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
مباريات دولية ودية - منتخبات
بيرو - أساسي
-
x
02:30
-
تشيلي - أساسي
دوري الأمم الأوروبية 2018/2019
هولندا
-
x
20:45
-
ألمانيا
إيرلندا
-
x
20:45
-
الدانمارك
تصفيات كأس أمم أفريقيا 2019
جنوب أفريقيا
-
x
15:00
-
السيشيل
نيجيريا
-
x
18:30
-
ليبيا
المغرب
-
x
20:00
-
جزر القمر
تونس
-
x
20:15
-
النيجر
بوابة الفجر


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
10/13/2018 1:21:34 AM