أحمد عز وليلى علوي أبرزهم.. القائمة الأولية لتكريمات نجوم الفن في حفل توزيع جوائز مهرجان "السينما العربية"





يقام حاليًا حفل توزيع جوائز مهرجان "السينما العربية" لدورته الثالثة بجامعة مصر، ويرصد "الفجر الفني" تكريمات نجوم الفن حتي الآن.





حيث بدأ الحفل بتكريم ليلي علوي، وقدمت جائزتها الفنانة إلهام شاهين عن مشوارها السينمائي وحصد النجم أحمد عز جائزة أفضل ممثل عن فيلم "الخلية".