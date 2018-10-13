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أحمد عز وليلى علوي أبرزهم.. القائمة الأولية لتكريمات نجوم الفن في حفل توزيع جوائز مهرجان "السينما العربية"

السبت 13/أكتوبر/2018 - 12:58 ص
أحمد عز وليلى علوي أبرزهم.. القائمة الأولية لتكريمات نجوم الفن في حفل توزيع جوائز مهرجان السينما العربية
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يارا أحمد
 


يقام حاليًا حفل توزيع جوائز مهرجان "السينما العربية" لدورته الثالثة بجامعة مصر، ويرصد "الفجر الفني" تكريمات نجوم الفن حتي الآن.


حيث بدأ الحفل بتكريم ليلي علوي، وقدمت جائزتها الفنانة إلهام شاهين عن مشوارها السينمائي وحصد النجم أحمد عز جائزة أفضل ممثل عن فيلم "الخلية".


وحصد جائزة أفضل ممثل كوميدى للفنان أكرم حسنى عن فيلم "بنك الحظ" وسلمه الجائزة الفنان بيومى فؤاد، وفازت ريهام عبد الغفور تفوز بجائزة أفضل ممثلة دور ثان عن فيلم "الخلية" وسلمها الجائزة الفنان أحمد داوود.


وذهبت جائزة أفضل ممثل دور ثان إلى الفنان محمد ممدوح عن فيلم "الخلية" وسلمته الجائزة الفنانة نجلاء بدر والمنتج وليد منصور وفازت الفنانة هالة صدقى بجائزة أفضل ممثلة كوميدية وسلمتها الجائزة الفنانة روجينا.

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