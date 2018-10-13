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رانيا يوسف: أكره أعمال نادية الجندي الفنية.. ولم أشاهد لها سوى هذا الفيلم (فيديو)

السبت 13/أكتوبر/2018 - 12:48 ص
رانيا يوسف: أكره أعمال نادية الجندي الفنية.. ولم أشاهد لها سوى هذا الفيلم (فيديو)
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صرحت الفنانة رانيا يوسف، بأنها تكره أفلام الفنانة نادية الجندي، منذ الطفولة ولم تشاهد لها إلا فيلم "الباطنية" خلال الصغر ثم بعدها فيلم "الرغبة" الذي شاهدته من أجل مخرجه علي بدرخان.

ومن جانب آخر نفت خلال لقائها في برنامج " Insider بالعربي"، المذاع على قناة دبي، وجود أي محاولات للصلح بينها وبين طليقها الأخير طارق عزب.

وأشارت إلى أن الحياة الزوجية بينهما انتهت وكل طرف منهما بدأ طريقًا جديدًا وحده.

كانت رانيا يوسف انتقدت نادية الجندي خلال المقابلةن مؤكدة أنها لا تعلم سبب الموقف الغريب الذي حدث بينهما عند لقائهما على السجادة الحمراء بمهرجان الجونة وعدم ابداء الجندي، الاهتمام بمصافحتها.


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