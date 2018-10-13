اليوم.. 6 مواجهات في الجولة التاسعة لمجموعة القاهرة بالقسم الثالث

ينطلق اليوم السبت، ست مواجهات قوية في الجولة التاسعة للمجموعه السادسة، حيث يستضيف فريق الأميرية بقيادة خالد سعد برصيد 7 نقاط مع فريق السكة الحديد بقيادة جمال عبد الحميد برصيد 14نقطة.

ويلتقي اتحاد الشرطة بقيادة توفيق صقر برصيد 15 نقطة مع فريق ألماظة بقيادة جمال تركى برصيد 14 نقطة ، والعبور بقيادة ميدو برصيد 9 نقاط مع مصر للتامين بقيادة رمضان إبراهيم برصيد 11 نقطة.

ويواجه القومى بقيادة حاتم حسن برصيد 11 نقطة نظيره فريق بهتيم بقيادة ابراهيم هيكل برصيد 11 نقطة، ويستضيف منشيه ناصر الأخير بقيادة حمزة على بدون رصيد فريق الاتصالات بقيادة إكرام عبد المجيد برصيد 13 نقطة.

ويلعب المرج بقيادة على سليمان برصيد 7 نقاط مع فريق الغابه بقيادة مصطفى طه برصيد 9 نقاط، وتأجل لقاء البلاستيك مع إسكو.

- ترتيب المجموعة:

1- البلاستيك 16 نقطة

2- الشرطة 15 نقطة

3-السكة 14 نقطة

4-الماظة 14 نقطة

5- الاتصالات 13 نقطة

6- التأمين 11 نقطة

7- بهتيم 11 نقطة

8- القومى 11 نقطة

9-الغابه 9 نقاط

10- العبور 9 نقاط

11- المرج 7 نقاط

12-الاميرية 7 نقاط

13-اسكو 3 نقاط

14- منشيه ناصر صفر من النقاط