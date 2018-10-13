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"أبو صدام" مناشدا "الزراعة" شراء الذرة من الفلاحين.. "الكميات كبيرة والأسعار قليلة"

السبت 13/أكتوبر/2018 - 05:30 ص
أبو صدام مناشدا الزراعة شراء الذرة من الفلاحين.. الكميات كبيرة والأسعار قليلة
حسين أبو صدام - نقيب الفلاحين
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هدى عبدالرازق
 
ناشد حسين أبو صدام، نقيب الفلاحين، وزارة الزراعة شراء محصول الذرة من الفلاحين، قائلا: "كميات الذرة كبيرة والأسعار قليلة".

وأشار "أبو صدام"، خلال حواره مع فضائية "دريم، مساء الجمعة، إلى أنه تم الضغط على الفلاحين لزراعة الذرة بدلا من الأرز حفاظا على المياه.، مضيفا: "إحنا ضغطنا على الفلاحين".

وأشار نقيب الفلاحين، إلى أن الوزارة يجب أن تلتزم بالزراعة التعاقدية مع الفلاحين.
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