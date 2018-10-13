"أبو صدام" مناشدا "الزراعة" شراء الذرة من الفلاحين.. "الكميات كبيرة والأسعار قليلة"
السبت 13/أكتوبر/2018 - 05:30 صهدى عبدالرازق
ناشد حسين أبو صدام، نقيب الفلاحين، وزارة الزراعة شراء محصول الذرة من الفلاحين، قائلا: "كميات الذرة كبيرة والأسعار قليلة".
وأشار "أبو صدام"، خلال حواره مع فضائية "دريم، مساء الجمعة، إلى أنه تم الضغط على الفلاحين لزراعة الذرة بدلا من الأرز حفاظا على المياه.، مضيفا: "إحنا ضغطنا على الفلاحين".
وأشار نقيب الفلاحين، إلى أن الوزارة يجب أن تلتزم بالزراعة التعاقدية مع الفلاحين.
وأشار "أبو صدام"، خلال حواره مع فضائية "دريم، مساء الجمعة، إلى أنه تم الضغط على الفلاحين لزراعة الذرة بدلا من الأرز حفاظا على المياه.، مضيفا: "إحنا ضغطنا على الفلاحين".
وأشار نقيب الفلاحين، إلى أن الوزارة يجب أن تلتزم بالزراعة التعاقدية مع الفلاحين.