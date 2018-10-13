"نساي" لشيرين عبد الوهاب تقترب من 3 ملايين مشاهدة في 3 أيام (فيديو)
السبت 13/أكتوبر/2018 - 12:26 صالفجر الفني
اقتربت أغنية "نساي" للمطربة شيرين عبد الوهاب، من تحقيق 3 ملايين مشاهدة خلال 3 أيام فقط من طرحها.
الأغنية حققت حتى الآن أكثر من 2,617,354 مشاهدة منذ طرحها للمشاهدة والاستماع في 9 أكتوبر الجاري.
أغنية "نساي" من كلمات تامر حسين وألحان تامر على وتوزيع نابلسى.
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