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"نساي" لشيرين عبد الوهاب تقترب من 3 ملايين مشاهدة في 3 أيام (فيديو)

السبت 13/أكتوبر/2018 - 12:26 ص
نساي لشيرين عبد الوهاب تقترب من 3 ملايين مشاهدة في 3 أيام (فيديو)
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الفجر الفني
 

اقتربت أغنية "نساي" للمطربة شيرين عبد الوهاب، من تحقيق 3 ملايين مشاهدة خلال 3 أيام فقط من طرحها.

الأغنية حققت حتى الآن أكثر من 2,617,354 مشاهدة منذ طرحها للمشاهدة والاستماع في 9 أكتوبر الجاري.

أغنية "نساي" من كلمات تامر حسين وألحان تامر على وتوزيع نابلسى.

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