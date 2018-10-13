"نساي" لشيرين عبد الوهاب تقترب من 3 ملايين مشاهدة في 3 أيام (فيديو)





اقتربت أغنية "نساي" للمطربة شيرين عبد الوهاب، من تحقيق 3 ملايين مشاهدة خلال 3 أيام فقط من طرحها.





الأغنية حققت حتى الآن أكثر من 2,617,354 مشاهدة منذ طرحها للمشاهدة والاستماع في 9 أكتوبر الجاري.





أغنية "نساي" من كلمات تامر حسين وألحان تامر على وتوزيع نابلسى.