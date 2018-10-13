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أول تعليق لمدير المدرسة الذي تنازل عن مكتبه لطفل من ذوي الاحتياجات الخاصة

السبت 13/أكتوبر/2018 - 04:54 ص
أول تعليق لمدير المدرسة الذي تنازل عن مكتبه لطفل من ذوي الاحتياجات الخاصة
مدرسة
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أمنية فوزي
 
قال عزت الحسيني، مدير المدرسة الذي تنازل عن مكتبه لطفل من ذوي الاحتياجات بالقليوبية، إنه لا يريد التحدث عن هذه المسألة.

وعقب "الحسيني"، خلال مداخلة تليفوينة مع الإعلامي سعيد حساسين، ببرنامجه "انفراد"، المذاع عبر فضائية "الرافدين+" مساء الجمعة، قائلًا: "معملتش حاجة خاصة أو حاجة مش إنسانية، ده ابني".

وتابع: "أنا أب قبل ما أكون مدير مدرسة"، لافتًا إلى أن تعليمات وزير التربية والتعليم والوزارة تمنعه من التحدث للإعلام.
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