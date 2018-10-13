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عاجل.. مدرب المنتخب يكشف حجم إصابة محمد صلاح

السبت 13/أكتوبر/2018 - 12:20 ص
عاجل.. مدرب المنتخب يكشف حجم إصابة محمد صلاح
محمد صلاح
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منى العوضي
 

أكد هاني رمزي، المدرب العام لمنتخب مصر، أن الإصابة التي تعرض لها النجم محمد صلاح خلال مباراة سوازيلاند ليست خطيرة.

 

وقال هاني في تصريحات تلفزيونية: "التشخيص المبدئي لإصابة صلاح هي شد قوي في العضلة ولا يوجد تمزق".

 

وتابع: "سيتم فحصه لتحديد الإصابة بدقة، ولكن في رأيي أنها ليست خطيرة".

 

وكان صلاح قد سجل هدف للفراعنة في مرمى سوازيلاند وبعدها تعرض للإصابة وخرج على إثرها.

 

وفاز منتخب مصر على سوازيلاند بأربعة أهداف مقابل هدف وذلك في الجولة الثالثة من التصفيات المؤهلة لكأس أمم أفريقيا.

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