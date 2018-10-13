أشادة بمشاريع التعليم التي تنفذها هيئة الهلال الأحمر الإماراتي بأبين













أشاد محافظ أبين، اللواء أبو بكر حسين سالم، بمشاريع التعليم التي تنفذها هيئة الهلال الأحمر الإماراتي في محافظة أبين .

جاء ذلك خلال إفتتاحه مدرسة الشهيد خالد عبدالله محمد الشحي في مدينة شقرة الساحلية بعد إعادة تأهيلها بدعم من هيئة الهلال الأحمر الإماراتي وذلك ضمن مشاريع "عام زايد 2018 " .

ومدرسة الشهيد الشحي كانت تسمى سابقاً مدرسة 7 يوليو وتم تغيير اسمها إلى "مدرسة الشهيد خالد الشحي" تقديرا من المحافظة وعرفانا لشهداء الإمارات الذين بذلوا أرواحهم لمساعدة اليمنيين في تحرير بلادهم من ميليشيا الحوثي الإيرانية .

وتتكون المدرسة من 12 فصلا دراسيا وتضم 900 طالب وطالبة يدرسون فيها من الصف الأول إلى الصف التاسع .

وثمن محافظ أبين الدعم الذي تقدمه هيئة الهلال الأحمر الإماراتي للمحافظة، متطلعا لتنفيذ المزيد من المشاريع التي تخدم عامة المواطنين اليمنيين.