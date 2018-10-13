الإمارات تعلن جاهزيتها لمواجهة الإعصار فى سقطرى اليمن

أكدت مؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية وهيئة الهلال الأحمر الإماراتية، استعداداتهما لتقديم المساعدة والدعم لسكان أرخبيل سقطرى، وسط التحذيرات من إعصار «لبان» الذي من المتوقع أن يضرب الأرخبيل والسواحل الشرقية والجنوبية لليمن، وذلك بحسب ما أوردت صحيفة «الاتحاد» الإماراتية .









وتواصل ممثلون عن مؤسسة «خليفة الإنسانية» والهلال الأحمر في سقطرى بشكل مكثفً مع قيادات محلية، وأخرى في قطاعات خدمية من أجل التحضير لتقديم أية مساعدات طارئة من أجل تلافي الأضرار الكارثية التي تخلفها مثل هذه الأعاصير.









وأبدوا استعدادات المؤسسة والهيئة من أجل تقديم الخدمات الإيوائية والإغاثية ونقل أبناء سقطرى إلى أماكن آمنة، وتقديم مساعدات إنسانية وتوفير الخدمات الطارئة في حالة حدوث أي كارثة جراء إعصار «لبان» المداري.









وتأتي هذه التحركات العاجلة من قبل مؤسسة «خليفة الإنسانية»، وهيئة الهلال الأحمر الإماراتية، ضمن الجهود الإنسانية المتواصلة التي تقدمها دولة الإمارات للتخفيف من معاناة أبناء سقطرى الذين يواجهون أوضاعاً صعبة جراء الكوارث الطبيعية التي تجتاح الأرخبيل بين الحين والأخرى. وتعرض أرخبيل سقطرى في مايو الماضي إلى إعصار «مكونو» تسبب في أضرار كبيرة في الخدمات الأساسية، وفقدان 30 من أبناء الجزيرة، ونزوح 500 أسرة إلى مناطق أمنة جراء الأمطار الغزيرة والسيول الجارفة.









وفي سياق متصل، اطلع وزير الصحة، ناصر محسن باعوم، أمس، علي سير الاستعدادات الجارية في عدد من المحافظات الجنوبية والشرقية لمواجهة الإعصار.









وناقش الوزير مع مديري مكاتب الصحة ومديري غرف العمليات بمحافظات المهرة وساحل حضرموت وشبوة وأبين وعدن ولحج، استعدادات مكاتبهم والإمكانات المتاحة أمامهم لمجابهة الأضرار المحتملة للإعصار الذي يهدد عدد من مناطق المحافظات الجنوبية والشرقية.









وحث الوزير باعوم مديري المكاتب بالمحافظات علي تركيز خططهم للمناطق الأكثر خطورة، موجهاً المسؤولين في القطاع الصحي بهذه المحافظات بضرورة إنشاء غرف طوارئ في كل محافظات المستهدفة وتجهيز الخطط لما قبل وأثناء وبعد الإعصار والتنسيق بين الأجهزة التنفيذية والقطاعات الصحية، كل في محافظته، مؤكداً استعداد الوزارة بكافة الإمكانات الكافية، من خلال دعم شركاء القطاع الصحي المختلفين.