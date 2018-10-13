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منسق صندوق مكافحة الإدمان: نسب التعاطي في مصر 10% من السكان

السبت 13/أكتوبر/2018 - 04:23 ص
منسق صندوق مكافحة الإدمان: نسب التعاطي في مصر 10% من السكان
مكافحة الإدمان
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أمنية فوزي
 
قال هشام جمعة، منسق صندوق مكافحة الإدمان بجامعة القاهرة، إنه يوجد في مصر 2 ونص مليون فتاة مدمنة.

وأوضح "جمعة" خلال حواره مع الإعلامي سعيد حساسين، ببرنامجه "انفراد"، المذاع عبر فضائية "الرافدين+" مساء الجمعة، أن نسب التعاطي في مصر حوالي 10% من سكان مصر، 72% ذكور، و27% إيناس، ونسبة الإدمان 2%.

وأشار إلى أن المعدل العالمي للتعاطي 5%، والمعدل في مصر ضعف المعدل العالمي لسهولة التعاطي وانخفاض سعر المواد المخدرة.
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