منسق صندوق مكافحة الإدمان: نسب التعاطي في مصر 10% من السكان

قال هشام جمعة، منسق صندوق مكافحة الإدمان بجامعة القاهرة، إنه يوجد في مصر 2 ونص مليون فتاة مدمنة.



وأوضح "جمعة" خلال حواره مع الإعلامي سعيد حساسين، ببرنامجه "انفراد"، المذاع عبر فضائية "الرافدين+" مساء الجمعة، أن نسب التعاطي في مصر حوالي 10% من سكان مصر، 72% ذكور، و27% إيناس، ونسبة الإدمان 2%.



وأشار إلى أن المعدل العالمي للتعاطي 5%، والمعدل في مصر ضعف المعدل العالمي لسهولة التعاطي وانخفاض سعر المواد المخدرة.

