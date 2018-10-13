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نقيب الفلاحين: 51 مليون شخص يعملون في منظومة الزراعة بمصر

السبت 13/أكتوبر/2018 - 03:59 ص
نقيب الفلاحين: 51 مليون شخص يعملون في منظومة الزراعة بمصر
حسين أبو صدام - نقيب الفلاحين
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هدى عبدالرازق
 
قال حسين أبو صدام، نقيب الفلاحين، إن عدد العاملين في منظومة الزراعة بصورة مباشرة وغير مباشرة يبلغ عددهم 51 مليون مواطن.

وأشار "أبو صدام"، خلال حواره مع فضائية "دريم، مساء الجمعة، إلى أن وزير الزراعة وعد بشراء محصول القطن من الفلاحين كاملا، مضيفًا: "وزير الزراعة وعدنا هياخد المحصول كله من الفلاحين".

وأوضح أن تقرر شراء قطن الوجه القبلي بـ 2500 جنيه، وقطن الوجه البحري بـ 2700 جنيه.
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