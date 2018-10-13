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توم هولاند يظهر بزي "spider man" في أحدث لقطات من موقع تصوير نيويورك

السبت 13/أكتوبر/2018 - 12:02 ص
توم هولاند يظهر بزي spider man في أحدث لقطات من موقع تصوير نيويورك
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أحمد جمال أحمد
 

بدأ النجم توم هولاند تصوير الجزء الجديد من فيلم سبايدر مان أو الرجل العنكوبت ضمن سلسلة أفلام marvel  للأبطال الخارقين.

 

 

والتقطت عدسات المصورين لقطات جديدة من تصوير مشاهد الفيلم، بأحد مواقع التصوير الخارجية بنيويورك حيث ظهرت برفقة هولاند النجمة الشابة زينديا التي تؤدي دور حبيبته ميري جين، وقد ظهر توم للمرة الأولى بالزي الجديد للرجل العنكبوت.

 

ومن المقرر طرح الفيلم مطلع عام 2019 القادم قبل طرح الجزء الرابع من سلسل avengers.

توم هولاند يظهر بزي "spider man" في أحدث لقطات من موقع تصوير نيويورك
توم هولاند يظهر بزي "spider man" في أحدث لقطات من موقع تصوير نيويورك
توم هولاند يظهر بزي "spider man" في أحدث لقطات من موقع تصوير نيويورك
توم هولاند يظهر بزي "spider man" في أحدث لقطات من موقع تصوير نيويورك
توم هولاند يظهر بزي "spider man" في أحدث لقطات من موقع تصوير نيويورك
توم هولاند يظهر بزي "spider man" في أحدث لقطات من موقع تصوير نيويورك
توم هولاند يظهر بزي "spider man" في أحدث لقطات من موقع تصوير نيويورك
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