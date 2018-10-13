حامد عبدالدايم: القطاع الزراعي يمثل 20% من الناتج المحلي



وأشار عبدالدايم، خلال حواره مع فضائية "دريم، مساء الجمعة، إلى أن الفلاح المصري أهم عنصر في منظومة الزراعة، مضيفًا أن لهم الفضل الأكبر في قيام الدولة مرة أخرى.



ولفت إلى أن الفلاح المصري منذ 2011 وهو لم يقوم بأي اعتراضات، معقبًا: "لو القطاع الزراعي كان وقع كانت هتبقا مشكلة".



قال الدكتور حامد عبدالدايم، المتحدث باسم وزارة الزراعة، إن القطاع الزراعي يمثل من 17 إلى 20% من الناتج المحلي.