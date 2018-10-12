ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
ads
menuالرئيسية

تغيير جذري في شكل كريستيان بيل ليتناسب مع شخصيته بفيلمه الجديد (صور)

الجمعة 12/أكتوبر/2018 - 11:46 م
تغيير جذري في شكل كريستيان بيل ليتناسب مع شخصيته بفيلمه الجديد (صور)
طباعة
أحمد جمال أحمد
 

ظهر النجم كريستين بيل في الإعلان الترويجي لفيلمه الجديد  وكان ظاهرا عليه اكتسابه للوزن الزائد بشكل مبالغ به.

 

 

وكان على كريستين بيل أن يقوم بهذه العملية من التحول الفيزيائي، ليتناسب مع شخصية نائب الرئيس الأمريكي "ديك شيني" التي يجسدها ف سرد لقصة حياة هذا المسؤول السابق بالحكومة الأمريكية مع النجمة إيمي آدمز في الادوار الرئيسية.

 

مع العلم بأنه بعد إنتهاء تصوير الفيلم، عاد كريستيان لفقد الكثير من وزنه من جديد ليبدأ تصوير فيلم آخر يظهر به كفني سيارات بعنوان Ford Vs. Ferrari، ويروي قصة نجاح شركة سيارات فورد الأمريكية.

تغيير جذري في شكل كريستيان بيل ليتناسب مع شخصيته بفيلمه الجديد (صور)
تغيير جذري في شكل كريستيان بيل ليتناسب مع شخصيته بفيلمه الجديد (صور)
تغيير جذري في شكل كريستيان بيل ليتناسب مع شخصيته بفيلمه الجديد (صور)
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
هل توافق على قرار منع ظهور مرتضى منصور إعلاميًا؟!
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
مباريات دولية ودية - منتخبات
قطر - أساسي
4
x
17:00
3
الإكوادور - أساسي
دوري الأمم الأوروبية 2018/2019
كرواتيا
0
x
20:45
0
إنجلترا
بلجيكا
0
x
20:45
0
سويسرا
البطولة الرباعية الودية - السعودية
السعودية
0
x
19:45
1
البرازيل
تصفيات كأس أمم أفريقيا 2019
الكاميرون
1
x
16:30
0
مالاوي
مصر
4
x
19:00
1
سوازيلاند
ساحل العاج
4
x
19:00
0
جمهورية أفريقيا الوسطى
الجزائر
1
x
21:45
0
بنين
بوابة الفجر
دور العرض


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
10/13/2018 12:01:30 AM