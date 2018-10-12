تغيير جذري في شكل كريستيان بيل ليتناسب مع شخصيته بفيلمه الجديد (صور)

ظهر النجم كريستين بيل في الإعلان الترويجي لفيلمه الجديد وكان ظاهرا عليه اكتسابه للوزن الزائد بشكل مبالغ به.

وكان على كريستين بيل أن يقوم بهذه العملية من التحول الفيزيائي، ليتناسب مع شخصية نائب الرئيس الأمريكي "ديك شيني" التي يجسدها ف سرد لقصة حياة هذا المسؤول السابق بالحكومة الأمريكية مع النجمة إيمي آدمز في الادوار الرئيسية.

مع العلم بأنه بعد إنتهاء تصوير الفيلم، عاد كريستيان لفقد الكثير من وزنه من جديد ليبدأ تصوير فيلم آخر يظهر به كفني سيارات بعنوان Ford Vs. Ferrari، ويروي قصة نجاح شركة سيارات فورد الأمريكية.