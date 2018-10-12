بعثة حفظ السلام تعلن إصابة موظف بالأمم المتحدة بالإيبولا فى الكونغو

قالت ليلى زروقى، رئيسة بعثة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة فى جمهورية الكونغو الديمقراطية، اليوم الجمعة، إن الفحوص أكدت إصابة موظف تابع للأمم المتحدة فى شرق البلاد بفيروس الإيبولا، وهى الواقعة الأولى من نوعها خلال التفشى الحالي للفيروس.





وأوضحت ليلى زروقى، للموظفين فى رسالة قائلة: "أكتب إليكم اليوم لأبلغكم بأننى تلقيت أنا وفريقى ببالغ الأسى أنباء بأن الفحوص أكدت إصابة زميل من الأمم المتحدة يتمركز فى بينى بالإيبولا، وهو يتلقى حاليا العلاج اللازم".

وامتنعت متحدثة باسم البعثة عن التعليق وقالت إن البعثة تتواصل داخليا فقط بشأن الأمر فى الوقت الحالى.

وتفاقم انتشار الإيبولا بشدة فى مناطق شرق الكونغو المتاخمة لأوغندا ورواندا فى الأسابيع القليلة الماضية بسبب مقاومة السكان للموظفين الصحيين وغياب الأمن لنشاط جماعات متمردة في المنطقة.

ومن المعتقد أن 125 شخصا على الأقل لقوا حتفهم بسبب الإيبولا منذ يوليو الماضى فضلا عن إصابة 75 آخرين.