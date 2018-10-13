زي النهاردة بتاريخ 13-10-2018

حدث في مثل هذا اليوم بتاريخ 13-10-2018





أحـــــــــــداث





54 - نيرون يتولى عرش الإمبراطورية الرومانية.





1307 - اعتقال جميع فرسان الهيكل بفرنسا بامر من الملك فيليب الرابع بتنسيق مع كليمنت الخامس.





1792 - وضع حجر الأساس لمبنى البيت الأبيض في الولايات المتحدة ليكون مقر دائم لإقامة الرئيس الأمريكي.





1812 - وقوع معركة مرتفعات كوينزتون، أولى المعارك الكبرى في حرب 1812 بين قوات الولايات المتحدة الأمريكية من جهة، وقوات الإمبراطورية البريطانية من جهة أخرى، وانتهت بانتصار الجيش البريطاني.





1837 - القوات الفرنسية تتمكن من دخول مدينة قسنطينة الجزائرية بعد مرور أكثر من سبع سنوات على بداية الغزو الفرنسي.





1881 - إحياء اللغة العبرية عندما وافق «اليعازر بن يهودا» وأصدقاؤه على استعمالها حصريًا في محادثاتهم.





1909 - تنفيذ الحكم بالإعدام على اللاسلطوي فرانسيسك فيرير في برشلونة بعد أحداث الأسبوع المأساوي.





1911 - القوات الإيطالية تبدأ في النزول إلى الشاطئ الليبي في بداية الحملة البرية الرامية إلى احتلال ليبيا.





1923 - نقل العاصمة التركية إلى مدينة أنقرة وذلك بدلًا من إسطنبول العاصمة التاريخية للعثمانيين.





1944 - ريغا عاصمة لاتفيا تسقط بيد الجيش الأحمر.





1954 - الإعلان عن تأسيس هيئة الاتحاد الوطني في البحرين، وهي حركة وطنية تحررية قاومت الاستعمار البريطاني والرجعية القبلية.





1970 - تشكيل وزارة صائب سلام في لبنان، وهي الحكومة الأولى في عهد الرئيس سليمان فرنجيّة.





1972 - سقوط طائرة الرحلة 571 لسلاح الجو الأوروغوياني في جبال الأنديز. ولكن تم إيجاد الناجين بعد 72 يوما بسبب إنعزالهم على إرتفاع 600 3 متر في الجبال.





1977 - أربعة فلسطينيون يختطفون طائرة لوفتهانزا رحلة 181 إلى الصومال ويطلبون الإفراج عن 11 عضوًا من جماعة الجيش الأحمر.





1988 - الإعلان عن فوز الأديب المصري نجيب محفوظ بجائزة نوبل في الأدب.





1990 - عملية عسكرية لبنانية / سورية ضد قائد الجيش اللبناني رئيس الحكومة العسكرية ميشال عون المتحصن في قصر بعبدا الرئاسي والذي اعتبر متمردًا، وأدت العملية إلى خروج عون من القصر الرئاسي ومقتل واعتقال العديد من مناصريه.





1990 - افتتاح أعمال المؤتمر الشعبي الكويتي المنعقد في مدينة جدة السعودية تحت رعاية أمير الكويت الشيخ جابر الأحمد الصباح وذلك للتباحث حول احتلال العراق للكويت.





1998 - الحكومة اليوغسلافية توافق على تنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي بمنح إقليم كوسوفو ذو الأغلبية الألبانية الحكم الذاتي.





2012 - إصابة الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز بإطلاق نار تم على إثره نقله إلى المستشفى العسكري بنواكشوط ثم إلى فرنسا للعلاج.





2016 - الإعلان عن فوز بوب ديلان بجائزة نوبل في الأدب لعام 2016.





2016 - اختيار رئيس الوزراء البرتغالي السابق أنطونيو غوتيريش أميناً عاما جديداً للأمم المتحدة خلفاً لبان كي مون.





مــــــــواليــــــــــد





1895 - جمال جورسيل، رئيس تركيا.





1899 - فؤاد شفيق، ممثل مصري.





1925 - مارغريت ثاتشر، رئيسة وزراء المملكة المتحدة.





1931 - ريموند كوبا، لاعب كرة قدم فرنسي.





1934 - جاك كولفين، ممثل أمريكي.





1938 - ناهدة الرماح، ممثلة عراقية.





1943 - سيغفيرد كيرستشين، حكم كرة قدم ألماني.





1945 - ديزي بوترس، رئيس سورينام.





1948 - نصرت فتح علي خان، مغني وموسيقي باكستاني.





1949 - حمادي الجبالي، رئيس وزراء تونسي.





1964 - هدى الخطيب، ممثلة إماراتية.





1964 - ماسايا أونوساكا، ممثل أداء صوتي ياباني.





1967 - كايت والش، ممثلة أمريكية.





1969 - عمر تيترادزه، لاعب كرة قدم روسي.





1969 - محمد جميل أحمد، نائب رئيس جزر المالديف الرابع.





1971 - ساشا بارون كوهين، ممثل إنجليزي.





1972 - فؤاد أنور، لاعب كرة قدم سعودي.





1979 - ويس براون، لاعب كرة قدم إنجليزي.





1980 - درة، ممثلة تونسية.





1980 - آشانتي، مغنية أمريكية.





1980 - سكوت باركر، لاعب كرة قدم إنجليزي.





1986 - غابرييل أغبونلاهور، لاعب كرة قدم إنجليزي.





1988 - سكوت جيمسون، لاعب كرة قدم أسترالي.





1992 - آرون ديسميوك، ممثل أداء صوتي أمريكي.





1995 - بارك جيمين ، مغني في فرقة بانقتان.





وفيــــــــــات





54 - كلوديوس، إمبراطور روماني.





1812 - إسحق بروك، ميجر جنرال في جيش الامبراطورية البريطانية.





1825 - ماكسيمليان جوزف الأول، ملك ألمانيا.





1919 - كارل غيلوروب، شاعر دنماركي حاصل على جائزة نوبل في الأدب عام 1917.





1926 - شوريدة الشيرازي، شاعر إيراني.





1940 - داود أبو شقرا، ضابط الشرطة لبناني.





1950 - محمد طاهر السماوي، فقيه ومؤرخ أدبي وشاعر عراقي.





1968 - بي بيناديرت، ممثلة أمريكية.





1973 - ألبرت ماندلر، عسكري إسرائيلي.





1973 - كامل سلطان الخفاجي، نقيب طيار عراقي.





1987 - والتر براتين، عالم فيزياء أمريكي حاصل على جائزة نوبل في الفيزياء عام 1956.





1990 - لي دوك ثو، سياسي وعسكري فيتنامي حاصل على جائزة نوبل للسلام عام 1973.





1995 - علي فايق زغلول، إعلامي مصري.





2003 - برترام بروكهاوس، عالم فيزياء كندي حاصل على جائزة نوبل في الفيزياء عام 1994.





2007 - فاطمة موسى، أكاديمية وناقدة ومترجمة مصرية.





2016 - بوميبول أدولياديج، ملك تايلاند الثالث والخمسون.





أعيــــــاد ومنــــــــاسبـــــــــــات





عيد القديس إدوارد المعترف في الكاثوليكية.