حالة الطقس اليوم السبت 13/10/2018 فى مصر والدول العربية

نقدم توقعات حالة الجو فى مصر وبعض الدول العربية، اليوم السبت، ففى مصر يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس معتدل السواحل الشمالية والوجه البحرى والقاهرة مائل للحرارة على شمال الصعيد حار جنوب الصعيد لطيف فى أول الليل مائل للبرودة فى آخره.

حالة الطقس اليوم فى مصر

كما يتوقع خبراء الأرصاد أن تقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحا على شمال البلاد مع تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة شمالا يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية تمتد لمناطق بالوجة البحرى ، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على خليج السويس والبحر الأحمر مما يؤدى إلى اضطراب فى الملاحة البحرية .

وبالنسبة لدرجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة بالقاهرة العظمى 27 والصغرى 21 ، والإسكندرية العظمى 27 والصغرى 23 ، ومطروح العظمى 25 والصغرى 17 ، وسوهاج العظمى 30 والصغرى 19 ، وقنا العظمى 31 والصغرى 21 ، وأسوان العظمى 33 والصغرى 22 .

الطقس فى الأردن

نهاراً:

تميل درجات الحرارة الى الانخفاض قليلاً، لتصبح دون معدلاتها الاعتيادية بقليل.





وتسود أجواء خريفية لطيفة الى معتدلة بوجه عام.

ومع ساعات العصر والمساء، تظهر بعض السحب الركامية شرق المملكة، مع احتمال هطول زخات رعدية خفيفة ومتفرقة.





وتكون الرياح شمالية غربية، خفيفة إلى معتدلة السرعة.

ليلاً:

تسود أجواء لطيفة ورطبة في عموم المناطق، تميل إلى البرودة مع ساعات الليل المتأخرة.

وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.

الطقس فى فلسطين