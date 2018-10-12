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واردات الصين من النفط ترتفع لأعلى مستوى لتصل لـ 9 مليون برميل

الجمعة 12/أكتوبر/2018 - 11:33 م
واردات الصين من النفط ترتفع لأعلى مستوى لتصل لـ 9 مليون برميل
ناقلة نفط
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وكالات
 
 ارتفعت واردات الصين من النفط إلى 37.12 مليون طن خلال شهر سبتمبر الماضي لتسجل أعلى مستوى في 4 أشهر.

وكشفت بيانات إدارة الجمارك الصينية الصادرة اليوم الجمعة، أن بكين استورت 9.05 مليون برميل يومياً من النفط في الشهر الماضي، مقارنة مع 9.04 مليون برميل يومياً في أغسطس السابق له، وفقاً لوكالة "رويترز".

وارتفع إجمالي واردات النفط بالصين خلال الأشهر الـ9 الأولى من العام الجاري بنسبة 6% مقارنة بنفس الفترة من عام 2017 ليصل إلى 336 مليون طن، أو 8.98 مليون برميل يومياً.

وأظهرت البيانات أيضاً أن إجمالي واردات الغاز الطبيعي خلال الشهر الماضي بلغ 7.62 مليون طن، مقارنة مع من 7.76 مليون طن في أغسطس. 

أما بالنسبة لإجمالي الواردات الصينية فتراجعت في سبتمبر عند مستوى 14.3%، مقابل 10.9% في أغسطس الماضي.
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