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عاجل- السعودية| إتاحة 5500 منفذ للحاصلين على "علامة التمور السعودية"

الجمعة 12/أكتوبر/2018 - 11:31 م
عاجل- السعودية| إتاحة 5500 منفذ للحاصلين على علامة التمور السعودية
تمر
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تقدم صحيفة عاجل كل اخبار المملكة العربية السعودية اليوم | كل أخبار المملكة | السعودية اليوم | مباشر وعاجل |اخبار الملك| اخبار السعودية الان | اخبار السعودية مباشر | وكل ما يخص اخبار ولى العهد الامير محمد بن سلمان عبر بوابته الألكترونية.

 

أعلن المركز الوطني للنخيل والتمور، أنه بإمكان الحاصلين على علامة التمور السعودية، إدراج منتجاتهم في أكثر من 4000 منفذ بيع محلي، و1500 منفذ بيع عالمي.

 

وأضاف المركز -عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"- أن تلك الميزة ستتوفر مجانًا للمصانع والمزارعين الحاصلين على تلك العلامة، وذلك في ضوء الارتقاء بجودة منتج التمور.

 

كان المركز الوطني للنخيل والتمور قد أنشئ بالأمر السامي رقم (٤٢٦٤٩)، وذلك بهدف إنشاء مركز متطور للمساهمة في تطوير قطاع النخيل والتمور، وتوفير منظومة متكاملة من الخدمات الزراعية واللوجستية والتسويقية والمعرفية وتبني التقنيات الحديثة لتحقيق الكفاءة الإنتاجية، وزيادة معدل استهلاك التمور السعودية محليًّا وعالميًّا.

 

المصدر:- صحيفة عاجل

 

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