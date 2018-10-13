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هشام جمعة: 22 مركزا لعلاج الإدمان على مستوى الجمهورية

السبت 13/أكتوبر/2018 - 12:56 ص
هشام جمعة: 22 مركزا لعلاج الإدمان على مستوى الجمهورية
علاج الإدمان
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أمنية فوزي
 
قال هشام جمعة، منسق صندوق مكافحة الإدمان بجامعة القاهرة، إن الدفعة الأولى من دبلومة علاج الإدمان كانت 26 طالبًا، وتخرج منهم 20 طالب، لافتًا إلى أن الدفعة تحتوي على 5 أو 7 طلاب، والباقي من الفتيات.

وأضاف "جمعة"، خلال حواره مع الإعلامي سعيد حساسين، ببرنامجه "انفراد"، المذاع عبر فضائية "الرافدين+" مساء الجمعة، أنه يوجد حوالي 22 مركز لعلاج الإدمان على مستوى الجمهورية.

واستطرد: "نتوسع بشكل دائم، ونحتاج دائمًا إلى كوادر مؤهلة"، متابعًا: "للتواصل مع صندوق مكافحة الإدمان يرجى الاتصال على 16023".
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