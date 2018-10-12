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ليام بين يستعد لخوض أولى تجاربه بالتمثيل

الجمعة 12/أكتوبر/2018 - 11:28 م
ليام بين يستعد لخوض أولى تجاربه بالتمثيل
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أحمد جمال أحمد
 

يستعد نجم فريق وان ديركشن "ليام بين" لخوض أولى تجاربه بمجال التمثيل، بعد أن علمت مصادر مقربة منه خوضه لعدد من التدريبات بالتمثيل والإخراج على يد خبراء.

 

ويكون بذلك ليام هو ثالث أعضاء فريق وان دايركشن الساعون للعمل بهوليوود، بعد هاري ستايلز الذي سبق وأن ظهر في فيلم سينمائي مع المخرج كريستوفر نولان، ونايل هوران الذي يستعد لخوض أول تجربة تمثيل له مع ستيفن سبيلبرج.

 

وقالت صحيفة "ديلي ميل" أن ليام خاض بالفعل مجموعة من تجارب الأداء لبعض الأدوار السينمائية إلا أنه لم يوفق حتى الآن.

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