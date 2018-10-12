تفاصيل إحالة مدير مدرسة الخلفاء الراشدين بالخصوص للتحقيق في مشاجرة أولياء الأمور

أكد سيد النجار مدير عام إدارة الخصوص التعليمية، أنه تم إحالة مدير مدرسة الخلفاء الراشدين الإبتدائية بإدارة الخصوص التعليمية وهيئة الإشراف ومسئولى الأمن للشئون القانونية لإتخاذ اللازم حيالهم قانونا وذلك بناء على التقرير الوارد من إدارة المدرسة وتقرير مدير أمن الإدارة فيما أثير على عدد من المواقع الإخبارية وموقع التواصل الإجتماعى الفيس بوك ونشر مقطع فيديو يتضمن مشاجرة بين إثنتين من أولياء الأمور داخل المجمع.





وأشار في تصريحات صحفية، الي أن المشاجرة حدثت يوم الإربعاء الماضى الموافق 9 أكتوبر الجارى خلال الفترة الزمنية الفاصلة بين الفترتين الصباحية والمسائية وخلال خروج ودخول الطلاب بالفترتين.



وأضاف مدير الإدارة أن المشاجرة التى تناولها الفيديو المنشور لم تحدث خلال اليوم الدراسى وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهما من قبل أمن المدرسة وتم إخطار مركز شرطة الخصوص وتحرير محضر بالواقعة.



كما تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المدرسة وإحالة كافة المسئولين للتحقيق بمعرفة ادارة الشئون القانونية.



ومن جانبه وجه طه عجلان وكيل وزارة التربية والتعليم، بتشكيل لجنة من ادارات الشئون القانونية والأمن والمتابعة وكافة الإدارات المعنية لفحص ملابسات الواقعة وأوجه التقصير من قبل مسئولى المدرسة وهيئة الأمن والإشراف وتوقيع أقصى عقوبة مقررة على المقصرين.





مؤكد انه لا تهاون مع مقصر او متهاون فى عمله ومن يخالف القانون او يتهاون او يقصر فى العملية التعليمية وحماية أمن وسلامة الطلاب سيحاسب بالقانون،فالطلاب والمؤسسات التعليمية أمانة يجب الحفاظ عليها بإعتبارها مكانا للإشعاع الفكرى والعلمى وليست مكانا للشجار والتناحر.

