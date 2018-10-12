محمد الشافعي: تناول الدواجن المجمدة أكثر فائد لصحة المواطن



وأشار "الشافعي"، خلال حواره مع فضائية "dmc"، مساء الجمعة، إلى أنه رغم امتلاك مصر عدد جيد من المجازر إلا أن توزيع هذه المجازر جغرافيا لا يتناسب مع الإنتاج، لافتا إلى أنه لابد من تغيير ثقافة المواطنين أولا بشأن تفضيلهم تناول الدواجن المجمدة أم حية.



ولفت إلى أن الدواجن المبردة أكثر فائدة لصحة المواطن من الدواجن الحية.



قال محمد الشافعي، نائب رئيس اتحاد منتجي الدواجن، إن قرار منع بيع الدواجن الحية في محافظتي القاهرة والجيزة، سببه وجود عدد من المجازر كافية بهما.