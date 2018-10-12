ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

عاجل- السعودية| "أرامكو" تعلن إطلاق مشروع مشترك مع "سابك" يوفر 30 ألف وظيفة

الجمعة 12/أكتوبر/2018 - 11:21 م
عاجل- السعودية| أرامكو تعلن إطلاق مشروع مشترك مع سابك يوفر 30 ألف وظيفة
أرامكو
طباعة
 

تقدم صحيفة عاجل كل اخبار المملكة العربية السعودية اليوم | كل أخبار المملكة | السعودية اليوم | مباشر وعاجل |اخبار الملك| اخبار السعودية الان | اخبار السعودية مباشر | وكل ما يخص اخبار ولى العهد الامير محمد بن سلمان عبر بوابته الألكترونية.

 

أعلن رئيس شركة أرامكو السعودية المهندس أمين الناصر، انطلاق الأعمال في المشروع المشترك بين أرامكو وسابك، والذي يعمل على تحويل نحو 400 ألف برميل من النفط الخام إلى منتجات كيميائية.

 

ونشر حساب "مشاريع السعودية" على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، أن المشروع يعد أكبر مجمع بتروكيماويات في العالم، ويوفر 30 ألف وظيفة مباشرة وغير مباشرة، ويضيف 15% للناتج المحلي، وتبلغ طاقته الانتاجية 9 ملايين طن سنويًّا، ويتم المشروع بإجمال 50% من أعماله ملك شركة أرامكو و50% ملك شركة سابك.

 

المصدر:- صحيفة عاجل

 

المزيد عن: محمد بن سلمان سلمان المملكة العربية السعودية الملك سلمان الملك السعوديه السعودية الرياض اليوم اخبار السعودية مباشر اخبار السعودية اليوم عاجل اخبار السعودية اليوم اخبار السعودية الان أرامكو أخبار المملكة أخبار السعودية عاجل أخبار السعودية
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
هل تتوقع نجاح منظومة التعليم الجديدة؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
مباريات دولية ودية - منتخبات
قطر - أساسي
4
x
17:00
3
الإكوادور - أساسي
دوري الأمم الأوروبية 2018/2019
كرواتيا
0
x
20:45
0
إنجلترا
بلجيكا
0
x
20:45
0
سويسرا
البطولة الرباعية الودية - السعودية
السعودية
0
x
19:45
1
البرازيل
تصفيات كأس أمم أفريقيا 2019
الكاميرون
1
x
16:30
0
مالاوي
مصر
4
x
19:00
1
سوازيلاند
ساحل العاج
4
x
19:00
0
جمهورية أفريقيا الوسطى
الجزائر
1
x
21:45
0
بنين
الفجر الرياضي
الفجر الفني
Lafemme
العدد الاسبوعى


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
10/13/2018 12:01:30 AM