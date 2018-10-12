عاجل- السعودية| "أرامكو" تعلن إطلاق مشروع مشترك مع "سابك" يوفر 30 ألف وظيفة

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أعلن رئيس شركة أرامكو السعودية المهندس أمين الناصر، انطلاق الأعمال في المشروع المشترك بين أرامكو وسابك، والذي يعمل على تحويل نحو 400 ألف برميل من النفط الخام إلى منتجات كيميائية.

ونشر حساب "مشاريع السعودية" على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، أن المشروع يعد أكبر مجمع بتروكيماويات في العالم، ويوفر 30 ألف وظيفة مباشرة وغير مباشرة، ويضيف 15% للناتج المحلي، وتبلغ طاقته الانتاجية 9 ملايين طن سنويًّا، ويتم المشروع بإجمال 50% من أعماله ملك شركة أرامكو و50% ملك شركة سابك.

المصدر:- صحيفة عاجل