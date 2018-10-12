رئيس يوفنتوس السابق يتحدث عن الفوز بالثلاثية

لا يخشى رئيس ماسيمو السابق ماسيمو موراتي من إمكانية تحقيق يوفنتوس للثلاثية، حيث أكد أن الأرقام القياسية خلقت ليتم كسرها أو معادلتها.





وفاز نيرازوري بالدوري وكأس إيطاليا ودوري الأبطال في 2010 وهو النادي الإيطالي الأول والوحيد حتى الآن لتحقيق هذا الإنجاز.





واقترب يوفنتوس مرتين من تحقيق دوري أبطال أوروبا في 2015 و2017 قبل أن يخسر في نهائي دوري أبطال أوروبا.





ومع التعاقد هذا الصيف مع كريستيانو رونالدو، أكد العديد من الخبراء أن هذا قد يكون البيانيكونري قريبًا من الفوز بأكبر بطولة في أوروبا مرة أخرى.





وقال موراتي في تصريحات صحفية عقب مهرجان ديلو سبورت في ترينتو نقلها موقع فوتبول إيطاليا : "لماذا أخاف؟ الأرقام القياسية خلقت ليتم كسرها أو معادلتها. إنه شيء يمكن أن يحدث لكن في الوقت الحالي لم يحدث".





واختتم موراتي تصريحاته قائلاً : "في الوقت الحالي لا يمكنهم ملاحقتهم في الدوري أو على الأقل أعتقد أنهم كذلك. في الوقت الحالي، يصعب الوصول إلى مستوى البيانكونيري ".