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فييرا يقود تدريبات الإسماعيلي قبل مواجهة بيراميدز

الجمعة 12/أكتوبر/2018 - 11:16 م
فييرا يقود تدريبات الإسماعيلي قبل مواجهة بيراميدز
فييرا
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شهد مران الإسماعيلى عودة البرازيلى، يوسف فييرا، المدير الفنى لقيادة تدريبات الفريق اليوم ، ضمن البرنامج التحضيرى لملاقاة منافسه بيراميدز يوم الجمعة المقبل، لحساب الجولة الــ11 من عمر مسابقة الدورى الممتاز.

 

كان المدرب البرازيلى قد سافر للإمارات لانهاء بعض الارتباطات الخاصة قبل أن يعود إلى الإسماعيلية مساء أمس.

 

يذكر أن المدرب البرازيلى قد نجح فى قيادة الفريق لحصد بطاقة التأهل لدور الــ16 بكأس مصر بعد اقصاء ناصر الفكرية اثر الانتصار عليه برباعية دون رد.

 

المزيد عن: مدرب الاسماعيلي فييرا فييرا بيراميدز الاسماعيلي
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