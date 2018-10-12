جامعة القاهرة تكشف تفاصيل دبلومة علاج الإدمان

كشف هشام جمعة، منسق صندوق مكافحة الإدمان بجامعة القاهرة، تفاصيل دبلومة علاج الإدمان، موضحًا أن الدبلومة بالتنسيق بين صندوق مكافحة الإدمان وجامعة القاهرة.



وأضاف "جمعة"، خلال حواره مع الإعلامي سعيد حساسين، ببرنامجه "انفراد"، المذاع عبر فضائية "الرافدين+" مساء الجمعة، أن الدبلومة كانت نتيجة نقص الكوادر البشرية في هذا المجال.



وأوضح أن هدفها هو تدريب الكوادر وتأهيلهم تأهيل علمي للتعامل مع مرضى الإدمان، لافتًا إلى أن علاج الإدمان يتكون من فريق إعداد، ويتكون من 3 مراحل.

