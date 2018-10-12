مكالمة هاتفية بين جاويش أوغلو وبومبيو بعد إطلاق سراح "برانسون"

تباحث وزير الخارجية التركي جاويش أوغلو، ونظيره الأمريكي مايك بومبيو، هاتفيا، بعيد إطلاق سراح القس أندرو برانسون.





وأفادت مصادر دبلوماسية في العاصمة أنقرة، أن جاويش أوغلو، وبومبيو، تباحثا هاتفيا، عقب قرار القضاء التركي، اليوم الجمعة، إطلاق سراح القس الأمريكي برانسون.





ولم تذكر المصادر أي تفاصيل حول فحوى المكالمة الهاتفية.





وفي وقت سابق اليوم، قضت محكمة الجنايات الثانية في ولاية إزمير، بإطلاق سراح القس بعد الأخذ في الاعتبار الفترة التي قضاها في السجن.





كما أمرت المحكمة برفع "الإقامة الجبرية وحظر السفر" عن القس الأمريكي.





وأواخر يوليو الماضي، فرضت محكمة جنائية في إزمير غربي تركيا، الإقامة الجبرية، عوضًا عن الحبس، على برانسون، بسبب وضعه الصحي.





وتم توقيف برانسون، في 9 ديسمبر 2016، وحوكم بتهم التجسس وارتكاب جرائم لصالح منظمتي "غولن" و"بي كا كا" الإرهابيتين، تحت غطاء رجل دين، وتعاونه معهما رغم علمه المسبق بأهدافهما.