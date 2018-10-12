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بوتين يبحث موقف الكنيسة في أوكرانيا بعد قرار بطريركية القسطنطينية

الجمعة 12/أكتوبر/2018 - 10:04 م
بوتين يبحث موقف الكنيسة في أوكرانيا بعد قرار بطريركية القسطنطينية
الرئيس الروسي
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وكالات
 
صرح المتحدث باسم الرئاسة الروسية، ديميتري بيسكوف، اليوم الجمعة، بأن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بحث مساء اليوم الجمعة، قضايا السياسة الداخلية والخارجية الروسية، مع الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن الروسي، بما في ذلك الوضع بشأن الكنيسة الأرثوذكسية الروسية في أوكرانيا.

وقال بيسكوف للصحفيين: "ناقش الاجتماع قضايا الأجندة الاقتصادية والاجتماعية الروسية الداخلية، وتم التطرق إلى القضايا الدولية، كما قال "كان هناك أيضا تبادل للآراء حول وضع الكنيسة الأرثوذكسية الروسية في أوكرانيا بعد قرار بطريركية القسطنطينية".

وأفادت وسائل الإعلام الأوكرانية بأن بارثولوميو أخطر البطريرك كيريل بقرار الكنيسة القسطنطينية بمنح الاستقلالية للكنيسة في أوكرانيا.


والجدير بالذكر أن الكنيسة الأرثوذكسية الروسية، أيدت في وقت سابق، الموقف الذي عبرت عنه بطريركية القسطنطينية، الذي أفاد بأنه لا يمكن معالجة الانشقاق القائم عبر خلق انشقاق جديد في أوكرانيا.


وكان الرئيس الأوكراني، بيوتر بوروشينكو، أعلن في وقت سابق، أن البطريركية المسكونية في القسطنطينية، حاليا إسطنبول في تركيا، قد بدأت الإجراءات اللازمة لتأسيس كنيسة مستقلة في اوكرانيا.

المزيد عن: موقف بطريركية بحث الكنيست القسطنطينية الرئيس الروسي أوكرانيا
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