بوتين يبحث موقف الكنيسة في أوكرانيا بعد قرار بطريركية القسطنطينية

وقال بيسكوف للصحفيين: "ناقش الاجتماع قضايا الأجندة الاقتصادية والاجتماعية الروسية الداخلية، وتم التطرق إلى القضايا الدولية، كما قال "كان هناك أيضا تبادل للآراء حول وضع الكنيسة الأرثوذكسية الروسية في أوكرانيا بعد قرار بطريركية القسطنطينية".

وأفادت وسائل الإعلام الأوكرانية بأن بارثولوميو أخطر البطريرك كيريل بقرار الكنيسة القسطنطينية بمنح الاستقلالية للكنيسة في أوكرانيا.





والجدير بالذكر أن الكنيسة الأرثوذكسية الروسية، أيدت في وقت سابق، الموقف الذي عبرت عنه بطريركية القسطنطينية، الذي أفاد بأنه لا يمكن معالجة الانشقاق القائم عبر خلق انشقاق جديد في أوكرانيا.





وكان الرئيس الأوكراني، بيوتر بوروشينكو، أعلن في وقت سابق، أن البطريركية المسكونية في القسطنطينية، حاليا إسطنبول في تركيا، قد بدأت الإجراءات اللازمة لتأسيس كنيسة مستقلة في اوكرانيا.