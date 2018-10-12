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عاجل- السعودية| العثور على جثة بجوار الطريق في الدائر وشكوك بجريمة قتل

الجمعة 12/أكتوبر/2018 - 10:02 م
عاجل- السعودية| العثور على جثة بجوار الطريق في الدائر وشكوك بجريمة قتل
ارشيفية
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عثرت الجهات الأمنية بمحافظة الدائر، اليوم، على جثة مركونة إلى جانب الطريق الرابط بين جبل العزة والدائر، وتبين أنها لمتسلل إثيوبي مخالف لنظام الإقامة.

 

وكشفت مصادر "عاجل" عن مباشرة جهات التحقيق والأدلة الجنائية لموقع الجثة، وبدأت فتح تحقيق موسع لمعرفة ملابسات الواقعة، التي زادها غموضًا وجود حزمة من القات المخدر إلى جانب الجثة.

 

وتشير المصادر إلى أن الجريمة وقعت نتيجة خلافات مع أبناء جلدته، بينما تم نقل الجثمان إلى مستشفى بني مالك، تمهيدًا لإيداعها ثلاجة الموتى.

 

وأكدت المصادر، أن أسباب الوفاة سيحددها نتائج الطب الشرعي لاحقًا.

 

ويعاني الأهالي في الدائر من ظاهرة تسلل الأفارقة وتحصنهم بالأودية والجبال، وبعضهم يحوز السلاح ويمتهن تهريب وتصنيع المخدرات، وكان الأهالي قد أبدو تخوفهم من تفاقم هذه المشكلة لوقوع عدد من حالات الاعتداء على مواطنين.

 

المصدر:- صحيفة عاجل

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