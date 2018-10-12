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غدا.. 3 مباريات في افتتاح الأسبوع العاشر للقسم الثالث

الجمعة 12/أكتوبر/2018 - 09:52 م
غدا.. 3 مباريات في افتتاح الأسبوع العاشر للقسم الثالث
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مصطفى الجندي
 

تنطلق منافسات الأسبوع العاشر للمجموعة الثامنة في القسم الثالث، السبت 13 أكتوبر بإقامة ثلاث مباريات في الثالثة عصراً حيث يلتقي ميت خاقان صاحب المركز السابع برصيد 12 نقطة، مع سرس الليان، الوصف، برصيد 15 نقطة، ويراقب المباراة خميس دويدار.

ويلتقي فريق مركز شباب زفتى الذي يحتل المركز الثامن برصيد 11 نقطة بقيادة إبراهيم البربري مع مالية كفر الزيات، المتصدر برصيد 18 نقطة، بقيادة حماده عبد الله ويراقب اللقاء سعيد العجواني.

ويستضيف فريق شباب طوخ الخامس برصيد 14 نقطة نظيره فريق غزل شبين، العاشر برصيد 11 نقطة، ويراقب المواجهة ميمي رشاد.

ومن المقرر أن تقام مباراة وحيدة يوم الأحد عندما يواجه فريق سبورتنج كاسل نظيره فريق مركز شباب بطا، ويراقب اللقاء مجدي ناشد.

وتختتم تلك الجولة الثلاثاء عندما يلتقي صيد المحله فريق بنها على ملعب غزل المحلة الفرعي، والمراقب عاطف فرغل، كما يلعب عثماسون مع عرب الرمل بستاد طنطا، والمراقب هشام علي، ويحل سمنود ضيفاً ثقيلاً على نجوم السادات، والمراقب سمير خميس.

وشهدت الجولة السابقة فوز سرس على زفتى 2-1 وبنفس النتيجة فاز غزل شبين على سبورتنج والمالية على السادات في حين تعادل سلبياً بطا مع ميت خاقان، وعثماسون مع الصيد، وعرب الرمل مع سمنود وبنها مع طوخ.

ترتيب المجموعة الثامنة :

1- مالية كفر الزيات .. 18 نقطة 
2- سرس الليان .. 15 نقطة
3- بنها .. 15 نقطة
4- الصيد .. 15 نقطة
5- طوخ .. 14 نقطة
6- عرب الرمل .. 13 نقطة
7- ميت خاقان .. 12 نقطة
8- زفتي .. 11 نقطة
9- عثماسون .. 11 نقطة 
10- غزل شبين .. 11 نقطة 
11- سمنود .. 11 نقاط
12- سبورتنج كاسل .. 8 نقاط
13- بطا .. 7 نقاط
14- النجوم بالسادات .. 4 نقاط

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