محمد صلاح ومهاجم المقاصة يتصدران قائمة هدافي تصفيات أمم افريقيا





نجح محمد صلاح في تسجيل هدف عالمي لمنتخب مصر في شباك سوازيلاند خلال المباراة التي جمعتهما مساء اليوم ضمن منافسات الجولة الثالثة من التصفيات المؤهلة لبطولة أمم أفريقيا 2019 بالكاميرون.





ويعتبر هذا الهدف الثالث لـ"محمد صلاح" في التصفيات المؤهلة لبطولة أمم أفريقيا 2019 بالكاميرون، ليتصدر ترتيب قائمة الهدافين بالتساوي مع مهاجم مدغشقر باولن فوافي (المقاصة)، والكونغولي تييفي بيفوما (اوسمانلي سبور التركي)، ولاعب مدغشقر كاروليس ماستينوز (العدالة السعودي)، ومهاجم زيمبابوي كنوليدج موسونا (اندرلخت البلجيكي).





ويحتل البوركينابي اريستيد بانسيه (المصري البورسعيدي) المركز السادس في قائمة الهدافين، وسجل هدفين، متساويًا مع الغاني رافائيل دوانيما (ليفانتي الاسباني)، والانجولي ماتيوس كوستا (بوافيستا البرتغالي)، ولاعب مدغشقر ايما اندرياتسيما (سوشو الفرنسي)، والسنغالي موسي سو (بورصا سبور التركي).



