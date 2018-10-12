توفيق عكاشة منتقدًا الشكوى من ارتفاع أسعار الكهرباء: "افتكروا لما كانت بتقطع"



وأشار "عكاشة"، خلال برنامج "مصر اليوم" المذاع عبر فضائية "الحياة"، مساء الجمعة: "مصر طالعة من حروب الجيل الرابع والبيت محروق"، مؤكدًا أن مصر تشهد حركة تطور ونهضة كبيرة وعلى مختلف الأصعدة.



وأضاف أن الوضع في مصر لن يتغير في وقت قصير، ولكنه سيستغرق مدة طويلة لإصلاح ما تم إفساده.



قال الإعلامي توفيق عكاشة، إن الرئيس السيسي قرر أن يعمل في صمت، منتقدًا من يشكو من ارتفاع أسعار الكهرباء، مضيفًا: "افتكروا لما الكهربا كانت بتقطع".