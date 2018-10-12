منتخب مصر يسحق سوازيلاند برباعية في تصفيات إفريقيا

فاز منتخب مصر على سوازيلاند 4-1 في الجولة الثالثة بالتصفيات الافريقية المؤهلة لبطولة الأمم الافريقية بالكاميرون 2019 على ملعب السلام.





سجل رباعية مصر أحمد المحمدي في الدقيقة 7 وعمرو ورده فى الدقيقة 10 ومحمود حسن تريزيجيه فى الدقيقة 29 ومحمد صلاح فى الدقيقة 45 بينما هدف سوازيلاند جاء في الدقيقة 84.





وصل رصيد مصر لنقطة 6 في المركز الاول بينما منتخب سوازيلاند بنقطة في المركز الثالث بنقطة وحيدة.