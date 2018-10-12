منتخب مصر يسحق سوازيلاند برباعية في تصفيات إفريقيا
الجمعة 12/أكتوبر/2018 - 09:48 م
فاز منتخب مصر على سوازيلاند 4-1 في الجولة الثالثة بالتصفيات الافريقية المؤهلة لبطولة الأمم الافريقية بالكاميرون 2019 على ملعب السلام.
سجل رباعية مصر أحمد المحمدي في الدقيقة 7 وعمرو
ورده فى الدقيقة 10 ومحمود حسن تريزيجيه فى الدقيقة 29 ومحمد صلاح فى الدقيقة 45 بينما
هدف سوازيلاند جاء في الدقيقة 84.
وصل
رصيد مصر لنقطة 6 في المركز الاول بينما منتخب سوازيلاند بنقطة في المركز الثالث بنقطة
وحيدة.
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