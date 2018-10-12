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أفيال كوت ديفوار تدهس أفريقيا الوسطي.. وغينيا تهزم رواندا

الجمعة 12/أكتوبر/2018 - 09:47 م
أفيال كوت ديفوار تدهس أفريقيا الوسطي.. وغينيا تهزم رواندا
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وكالات
 
عزز منتخب غينيا لكرة القدم صدارته للمجموعة الثامنة بالتصفيات المؤهلة لنهائيات أمم إفريقيا التي تقام بالكاميرون العام المقبل، بتغلبه على ضيفه منتخب رواندا 2-0، اليوم الجمعة، في الجولة الثالثة من المجموعة الثامنة، والتي شهدت أيضا فوز كوت ديفوار على إفريقيا الوسطى 4-0.

وسجل هدفي منتخب غينيا فرنسوا كامانو في الدقيقة 36 من ركلة جزاء وإبراهيما سيسي في الدقيقة 73.

ورفع منتخب غينيا رصيده إلى 9 نقاط في صدارة الترتيب، ويظل منتخب رواندا بلا نقاط في المركز الرابع الأخير.

وفي المباراة الثانية، فاز منتخب كوت ديفوار على ضيفه إفريقيا الوسطى 4-0.

وسجل أهداف المنتخب الإيفواري جوناتان كودجيا في الدقيقة 26 وإيريك بايلي في الدقيقة 54 وشيخ دوكوري في الدقيقة 59 وماكسويل كورني في الدقيقة 76.

ورفع المنتخب الإيفواري رصيده إلى 6 نقاط في المركز الثاني، بفارق 3 نقاط عن منتخب إفريقيا الوسطى صاحب المركز الثالث.

المزيد عن: كوت ديفوار غينيا رواندا تصفيات أمم إفريقيا 2018
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