أفيال كوت ديفوار تدهس أفريقيا الوسطي.. وغينيا تهزم رواندا

عزز منتخب غينيا لكرة القدم صدارته للمجموعة الثامنة بالتصفيات المؤهلة لنهائيات أمم إفريقيا التي تقام بالكاميرون العام المقبل، بتغلبه على ضيفه منتخب رواندا 2-0، اليوم الجمعة، في الجولة الثالثة من المجموعة الثامنة، والتي شهدت أيضا فوز كوت ديفوار على إفريقيا الوسطى 4-0.





وسجل هدفي منتخب غينيا فرنسوا كامانو في الدقيقة 36 من ركلة جزاء وإبراهيما سيسي في الدقيقة 73.





ورفع منتخب غينيا رصيده إلى 9 نقاط في صدارة الترتيب، ويظل منتخب رواندا بلا نقاط في المركز الرابع الأخير.





وفي المباراة الثانية، فاز منتخب كوت ديفوار على ضيفه إفريقيا الوسطى 4-0.





وسجل أهداف المنتخب الإيفواري جوناتان كودجيا في الدقيقة 26 وإيريك بايلي في الدقيقة 54 وشيخ دوكوري في الدقيقة 59 وماكسويل كورني في الدقيقة 76.





ورفع المنتخب الإيفواري رصيده إلى 6 نقاط في المركز الثاني، بفارق 3 نقاط عن منتخب إفريقيا الوسطى صاحب المركز الثالث.



