أفيال كوت ديفوار تدهس أفريقيا الوسطي.. وغينيا تهزم رواندا
الجمعة 12/أكتوبر/2018 - 09:47 موكالات
عزز منتخب غينيا لكرة القدم صدارته للمجموعة الثامنة بالتصفيات المؤهلة لنهائيات أمم إفريقيا التي تقام بالكاميرون العام المقبل، بتغلبه على ضيفه منتخب رواندا 2-0، اليوم الجمعة، في الجولة الثالثة من المجموعة الثامنة، والتي شهدت أيضا فوز كوت ديفوار على إفريقيا الوسطى 4-0.
وسجل هدفي منتخب غينيا فرنسوا كامانو في الدقيقة 36 من ركلة جزاء وإبراهيما سيسي في الدقيقة 73.
ورفع منتخب غينيا رصيده إلى 9 نقاط في صدارة الترتيب، ويظل منتخب رواندا بلا نقاط في المركز الرابع الأخير.
وفي المباراة الثانية، فاز منتخب كوت ديفوار على ضيفه إفريقيا الوسطى 4-0.
وسجل أهداف المنتخب الإيفواري جوناتان كودجيا في الدقيقة 26 وإيريك بايلي في الدقيقة 54 وشيخ دوكوري في الدقيقة 59 وماكسويل كورني في الدقيقة 76.
ورفع المنتخب الإيفواري رصيده إلى 6 نقاط في المركز الثاني، بفارق 3 نقاط عن منتخب إفريقيا الوسطى صاحب المركز الثالث.
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