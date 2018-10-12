أحمد عز يخطف الأنظار في حفل توزيع جوائز "السينما العربية"

خطف الفنان احمد عز، الأنظار في حفل توزيع جوائز "السينما العربية" لدورته الثالثة في جامعة مصر ويعتبر الظهور الأول بعد إصابته خلال تصوير فيلم "الممر" ورفض التسجيل مع الإعلام ودخل فورا للقاعة.

وتنقل قناة "DMc" عدد كبير من اللقاءات حصرية مع نجوم الحفل والفائزين بالجوائز المختلفة، حيث من المقرر أن يقدم المهرجان 25 جائزة فى مختلف فنون صناعة السينما، وستقدم الجوائز لأول مرة على طريقة تقديم جوائز الأوسكار حيث يتم الإعلان عن المرشحين قبل الحفل بينما يتم الإعلان عن الفائزين في الحفل.