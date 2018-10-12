الكنيسة تحتفل بتذكار قدوم القديس ساويروس الكبير بطريرك إنطاكية لمصر

تحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بتذكار قدوم القديس ساويروس الكبير بطريرك انطاكية الي مصر.





يذكر ان القديس ساويروس الكبير بطريرك انطاكية، قد دخل مصر في القرن الخامس الميلادي ليشدد المؤمنين ويثبت الكنائس في وقت الضيقة التي قام بها الامبراطور يوستنيوس الاول الذي كان يحارب اصحاب العقيدة الواحدة.





حيث مكث في مصر لمدة 20 عاما، وكان يدبر كنيسته في الشام برسائله لاولاده، واجمل ما كتبه لهم، حينما كتب لاولاده المؤمنين المتألمين والمضطهدين"أنتم أعمدة وسند مدينة الرب".



