عاجل- السعودية| مركز الملك سلمان يواصل توزيع الوجبات الغذائية في ريف حلب الشمالي

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يواصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية توزيع الوجبات الغذائية الساخنة لنازحي غوطة دمشق في ريف حلب الشمالي.

وجرى يوم أمس توزيع 700 وجبة في مخيم كعيبة بمنطقة أخترين، و 1200 وجبة في مخيم بزاعة بمنطقة بزاعة، و3100 وجبة في مخيم ضيوف الشرقية بمنطقة الباب.

ويأتي التوزيع ضمن المشروعات الإنسانية والإغاثية التي ينفذها مركز الملك سلمان للإغاثة للشعب السوري للتخفيف من معاناته الإنسانية الراهنة.

المصدر:- صحيفة عاجل