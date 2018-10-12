عاجل - غياب علي معلول عن الأهلي حتى العام المقبل





أكد طبيب منتخب تونس، أن علي معلول ظهير أيسر النادي الأهلي المصري يحتاج للعلاج فترة لن تقل عن 3 أشهر، وبذلك لن يعود للملاعب قبل العام المقبل.





وتعرض معلول للإصابة بتمزق في العضلة الضامة أثناء مشاركته في لقاء وفاق سطيف الجزائري بذهاب نصف نهائي دوري أبطال.





وقال الموقع الرسمي للنادي الأهلي، أن معلول سيعود للقاهرة بعد غدٍ السبت، وذلك بعد عرض إصابته علي طبيب منتخب تونس، والذي أكد على أن الفترة العلاجية والتأهيل للاعب لن تقل عن 3 أشهر.

وأكد محمد يوسف المدرب العام للأهلي، أنه هناك مشاورات مع "كونسلتو" من الأطباء الألمان بخصوص إصابة علي معلول، وكانت هناك مفاضلة بين إجراء جراحة للاعب أو اللجوء إلي التأهيل والعلاج الطبيعي.





وتوصلت الأراء على إبعاد علي ملعول عن أي جراحة، فالحل الأمثل لاصابته هو العلاج الطبيعي والتأهيلي لفترة قد تزيد عن 3 أشهر.







