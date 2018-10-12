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رئيس جامعة القاهرة: 5 مليارات جنيه تكلفة تطوير مستشفيات قصر العيني

الجمعة 12/أكتوبر/2018 - 09:46 م
رئيس جامعة القاهرة: 5 مليارات جنيه تكلفة تطوير مستشفيات قصر العيني
رئيس جامعة القاهرة
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أمنية فوزي
 
قال الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، إنه تم افتتاح 5 وحدات جديدة في مستشفيات جامعة القاهرة، منها وحدة الحروق؛ وهي أول وحدة حروق بهذه المواصفات في مصر.

وأَضاف "الخشت"، خلال حواره مع فضائية "صدى البلد" مساء الجمعة، أن هناك لجنة فنية تجتمع منذ عدة أشهر لتطوير مستشفيات قصر العيني.

وأوضح أن تكلفة تطوير مستشفيات قصر العيني تبلغ 5 مليارات جنيه، وأنهم سيقوموا بعمل قرض ستتكفل الدولة بسداده للتطوير.

وتابع: "ليس لدينا نقص في الأدوية على الإطلاق بمستشفى أبو الريش"، مطالبًا المصريين بالتبرع لتطوير قصر العيني على حسابات حكومية.
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