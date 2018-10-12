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توفيق عكاشة: طول ما مصر "مردومة" كافيهات حالها مش هينصلح أبدا

الجمعة 12/أكتوبر/2018 - 09:38 م
توفيق عكاشة: طول ما مصر مردومة كافيهات حالها مش هينصلح أبدا
توفيق عكاشة
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هدى عبدالرازق
 
قال الإعلامي توفيق عكاشة، إن الرئيس السيسي وقيادات الدولة قرروا مواجهة الحرب التي تتعرض لها مصر، معقبًا: "مقعدوش يبكوا".

وأشار "عكاشة"، خلال برنامج "مصر اليوم" المذاع عبر فضائية "الحياة"، مساء الجمعة، إلى أن الدولة اتخذت قرارات صعبة، ولكن الأمل في قدرة الشعب المصري على التحمل، لافتًا إلى أن تحمل المصري أمر معروف عنه منذ القدم.

وأضاف منفعلا: "طول ما مصر مردومة كافيهات حالنا مش هينصلح أبدًا"، لافتًا إلى أن الكافيهات تؤثر على مستوى الاستهلاك.
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